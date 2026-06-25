Командира полку "Скеля" відсторонено від виконання обов'язків

Командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ)

Це підтвердив представник полку Олексій Братащук на пресконференції у четвер ввечері, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна"

Як повідомили у Генштабі, відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України, у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу ЗС України. Із 24 червня, на час проведення перевірок і розслідувань, командира полку було відсторонено від виконання обов’язків.

Повідомляється, що наразі у підрозділі працюють представники правоохоронних органів, яким з боку Збройних сил України надається максимальне сприяння.

"Якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в публікаціях, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом. Також, у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення. Висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях", – зазначили у пресслужбі Генштабу.

Наголошується, що підрозділ та командування всіх рівнів сприяють проведенню всебічного розслідування та взаємодіють із правоохоронними органами, Офісом військового омбудсмана, представниками медіа.

Також зазначається, що "водночас 425-й окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України, продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту, тримає стрій і нищить ворога".

"Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування", – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку "Скеля".

Напередодні видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ. В статті йдеться про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Зі слів свідків подається інформація щодо ймовірного застосування насильства та тортур на полігонах та навчальних центрах. Також зазначено, що, ймовірно, мало місце ненадання вчасної медичної допомоги бійцям. За даними журналістів, за останні пів року в навчальних центрах полку зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих, за інформацією видання, перебували у підрозділі менш як місяць.

Військова омбудсмен Ольга Решетилова виступила з пропозицією щодо реорганізації полку "Скеля", розмір якого, за її словами, фактично відповідає дивізії, тоді як управляється він штатом полку. Про перевірку полку "Скеля" також заявив Офіс омбудсмена України Дмитра Лубінця.