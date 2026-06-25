Інтерфакс-Україна
Події
18:45 25.06.2026

Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський

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Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Місцева влада низки російських регіонів та окупаційна влада на півострові Крим визнає нездатність вирішити проблеми, які виникають внаслідок середньо- та далекобійних ударів Сил оборони по об’єктах нафтопереробки та військової логістики країни-агресора, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

"Важливі здобутки нашої розвідки по ситуації в Криму та на інших наших територіях, які зараз перебувають під російською окупацією. Служба зовнішньої розвідки України здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах", – написав Зеленський в телеграм у четвер ввечері.

Як повідомлялося, 24 червня Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим. В той же день Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України повідомили про ураження в ніч на 24 червня головної електропідстанції Севастополя та відпрацювання по 48 оперативних та планових військових цілях на південних територіях, тимчасово окупованих РФ.

Крім того, на Кримському півострові через логістичні труднощі з кінця травня діють обмеження на продаж палива. З 22 травня АЗС у Севастополі обмежили відпуск бензину об’ємом 20 літрів на особу. З 29 травня обмеження на реалізацію палива почали запроваджувати по всьому Криму. 21 червня вільний продаж палива, а також відпуск його по талонах в Криму призупинили повністю.

Теги: #окупанти #крим #удари #влада #сили_оборони

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