Інтерфакс-Україна
Події
18:43 25.06.2026

Міноборони цьогоріч закуповує значно більше озброєння у вітчизняних виробників – Сметанін

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Міноборони цьогоріч закуповує значно більше озброєння у вітчизняних виробників – Сметанін
Фото: Дмитро Кошовий

Міністерство оборони України цього року закуповує значно більше озброєння у вітчизняних виробників, ніж торік, що також стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів, повідомив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") Герман Сметанін на панельній дискусії в ході Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) в четвер.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення як державний сектор, так і приватні підприємства значно розширили свої виробничі можливості, однак економіка країни в умовах повномасштабного вторгнення зростає не так швидко, як оборонні виробництва.

"Станом на сьогодні, якщо говорити про те підприємство, яке я очолюю, одним з чинників, які трішки стримують ріст інновації, розвиток нових виробництв, це, звісно, фінансування", – констатував він.

Гендиректор "УОП" також сказав, що розвиток інновацій та виробництв можливий за рахунок інвестицій в результаті підписання певних договорів та контрактів з Міноборони чи іншими замовниками.

У свою чергу заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв наголосив на важливості конвертувати ресурси у військові потужності на полі бою, а також на подальшому доопрацюванні у сфері озброєнь, зокрема систем ПВО та ракет.

За його словами, досягнення результатів за цими напрямами сприятиме наближенню справедливого миру та створить умови для переходу до довгострокового відновлення країни.

"Ми вдячні і НАТО, і всім партнерам за те, що ви нас підтримали з 2022 до 2026 року. Ми втомлені, але давайте наростимо ще можливості і використаємо цей шанс максимально, наскільки це можливо", – зауважив Боєв.

Теги: #urc_2026 #озброєння

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