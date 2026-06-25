Рівень тривожності серед росіян перевищив 50% – Зеленський

Настрої серед громадян РФ вказують на провал воєнної політики держави-агресора, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

"Отримали також внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики", – написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері.