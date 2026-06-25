Інтерфакс-Україна
Події
18:40 25.06.2026

Рівень тривожності серед росіян перевищив 50% – Зеленський

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Настрої серед громадян РФ вказують на провал воєнної політики держави-агресора, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

"Отримали також внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. Абсолютно прозорі показники, які відображають провал путінської воєнної політики", – написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері.

Теги: #настрої #росіяни

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