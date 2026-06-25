Міністр Федоров повідомив про запуск тендеру на рекордну закупівлю middle strike-дронів

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Агенція оборонних закупівель оголосила перший відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних БпЛА та розвідувально-ударних комплексів middle-strike, повідомив міністр оборони Михайло Федоров, зазначивши, що це перша закупівля БпЛА такого масштабу, котра проводиться за відкритою конкурентною процедурою.

"Агенція оборонних закупівель оголошує перший відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних БпЛА та розвідувально-ударних комплексів middle-strike. Це перша закупівля БпЛА такого масштабу, що проводиться за відкритою конкурентною процедурою", - написав він у телеграм в четвер.

За його словами, до участі в тендері зможуть долучитися всі українські виробники, продукція яких відповідає визначеним технічним вимогам.

"Ми вперше закуповуємо такі типи дронів не за конкретними назвами, а за тактико-технічними характеристиками. Це створює реальну конкуренцію, дає змогу залучити більше учасників, обрати найефективніші рішення для Сил оборони та забезпечити державі найкращу ціну", – наголосив Федоров.

Він повідомив, що деталі щодо участі в тендері доступні на сайті (http://dot.gov.ua/page/agenciia-zaprosuje-virobnikiv-udarnix-bpla-ta-rozviduvalno-udarnix-bpla-takticnogo-i-operativnogo-rivnia-vziati-ucast-v-tenderi/) агенції оборонних закупівель ДОТ. Процедура проходитиме в закритому середовищі, щоб гарантувати безпеку учасників тендеру та захист чутливої інформації.

"Такий підхід уже довів свою ефективність під час конкурентної закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося досягти економії понад 16%. Наша мета – уже цього літа перевести на конкурентні тендерні процедури закупівлі інших категорій безпілотних систем: deep-strike, FPV та інших типів дронів", – наголосив міністр оборони.