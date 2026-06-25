Інтерфакс-Україна
Події
18:29 25.06.2026

Білорусь здійснює заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України – Зеленський

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Білорусь здійснює заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Білорусь здійснює під впливом РФ на своїй території роботи в напрямку розширення можливостей агресії проти України, і вже отримала від України заклики до припинення цього, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", – написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері.

За його словами, в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів йому про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

"Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО", – повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, 19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку Україна зробить це самостійно.

24 червня президент України повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

Теги: #білорусь #агресія

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