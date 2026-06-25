Інтерфакс-Україна
Події
18:12 25.06.2026

П'ятий міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи відбудеться 30 червня в Києві

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Експертна мережа Кримської платформи, враховуючи кардинальну зміну контексту для обговорення майбутнього півострова через початок активної фази операції з ізоляції Криму, ініціювала проведення П’ятого міжнародного форуму, який відбудеться 30 червня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Операція ізоляції Криму перейшла зі стратегічного задуму до активної фази. Українські безпілотники відрізають логістичні шляхи російської армії в окупованому Криму. На окремих напрямках ЗСУ зменшили військовий трафік окупантів на 71%. Водночас й геополітичне середовище – позиції партнерів, безпекова архітектура, перемовний процес – перебуває у стані стрімкої трансформації", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС у четвер.

Зазначається, що за таких умов кардинально змінюється контекст, у якому варто обговорювати майбутнє півострова. Зважаючи на це та нові виклики, Експертна мережа Кримської платформи ініціювала проведення П’ятого міжнародного форуму.

Дата: 30 червня. Початок реєстрації: 9:30

Із міркувань безпеки локацію буде повідомлено акредитованим учасникам за день до дати проведення заходу.

Повідомляється, що в межах заходу українські й міжнародні експерти разом із представниками влади говоритимуть про те, як сьогодні змінюється безпека у Чорному морі, які сценарії деокупації виглядають реалістичними в умовах нової геополітики та як й надалі посилювати механізми притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Форум також стане простором для обговорення того, як зберігати й підтримувати те, що Росія намагається витіснити або знищити: мову, культуру, зв’язки, які тримають наші громадяни в окупації з Україною. Та про те, як формувати у міжнародної спільноти єдину думку щодо кінцевої мети – повної деокупації Криму.

Організатори: Експертна мережа Кримської платформи за підтримки Офісу Кримської платформи, представництва президента України в Автономній Республіці Крим, МЗС України, Меджлісу кримськотатарського народу.

Медіапартнер форуму – "Медіацентр Україна".

У заході візьмуть участь представники уряду, незалежні експерти, представники міжнародних аналітичних центрів, неурядових організацій, правозахисники та представники дипломатичного корпусу.

На заході буде представлено чотири панелі:

  • Крізь призму Криму: стратегічний погляд на ефективне правосуддя за найтяжчі злочини під час війни Росії проти України
  • Крим як константа: стратегія звільнення в умовах геополітичних змін
  • Переписати минуле, вплинути на майбутнє: боротьба за ідентичність в окупованому Криму
  • Коаліція проти Росії: уроки Кримської війни і безпекові виклики сучасності у Чорному морі

Робочі мови форуму – українська та англійська. Для учасників заходу буде забезпечено синхронний переклад.

Подія відбудеться як складова частина Міжнародної Кримської платформи – механізму, що спрямований на деокупацію та реінтеграцію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Теги: #кримська_платформа #форум

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