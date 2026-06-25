DeepState: Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, прапор скинуто з дрона

Фото: DeepState

Підтверджень про активний відхід російських окупантів з Кінбурнської коси немає, синьо-жовтий прапор, відеосюжет з яким розповсюджено в мережі, було скинуто з дрону, повідомили аналітики OSINT-проєкт DeepState.

"В мережі сьогодні йде палке обговорення подій на Кінбурнській косі, але це обговорення обросло невідповідними фактами. На сьогоднішній день немає жодних підтверджень про активний відхід кацапів з коси. Більш того, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БпЛА "Молнія" в бік Миколаєва та Херсону та має інші засоби у вигляді РЕБ та РЕР", – йдеться у повідомленні OSINT-проєкту DeepState у телеграм у четвер.

Крім того, зазначається, що одночасно з цим Сили оборони намагаються максимально ускладнювати перебування та роботу ворога.

"Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом", – повідомили осінтери.

Інформацію про відступ також спростував речник ВМС Дмитро Плетенчук, заявивши у коментарі "Суспільному", що відповідна місцевість залишається зоною бойових дій.