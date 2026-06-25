Інтерфакс-Україна
Події
17:43 25.06.2026

Кос сподівається на відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС 14 липня

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Кос сподівається на відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС 14 липня
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що до 14 липня вдасться заручитися підтримкою всіх країн ЄС для відкриття решти переговорних кластерів про вступ України.

"Перший кластер – це лише одна частина, нам ще залишилося відкрити п’ять. Така можливість є, але ми маємо, знаєте, визнати, що я відповідаю за технічну частину переговорів. Інший аспект – це політична динаміка в державах-членах. Я сподіваюся, що нам вдасться заручитися підтримкою всіх 27 країн ЄС до 14 липня та відкрити всі, решту кластерів", – сказала вона на панельній дискусії на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Відповідаючи на питання, чи влаштовуватиме Кос, якщо у липні відкриють менше п’яти переговорних кластерів, єврокомісарка сказала, що для неї "все добре, якщо ми можемо продовжувати цей процес".

"І відкриття кластера 1 означає, що ми можемо продовжувати цей процес. А перший кластер є найскладнішим. Тобто, як ви розумієте, наступним кроком для України є виконання проміжних критеріїв, особливо в сфері верховенства права. Це дуже великий обсяг роботи", – зазначила Кос.

Водночас, за її словами, "з технічної точки зору, відкриття кластерів на місяць чи два раніше не має великого значення".

"З психологічної та політичної точки зору – це зовсім інший рівень", – наголосила вона.

Раніше медіа повідомляли, що Україна може відкрити п’ять переговорних кластерів 14 липня 2026 року під час засідання Ради ЄС із загальних справ.

Теги: #марта_кос #кластери #urc_2026

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