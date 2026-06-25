Інтерфакс-Україна
Події
17:45 25.06.2026

Міністр культури Польщі: Культура є критичною інфраструктурою у відновленні України

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Міністр культури Польщі: Культура є критичною інфраструктурою у відновленні України

Міністр культури Польщі Марта Цєнковська заявляє, що на сьогодні триває боротьба не лише за українську культуру, а й за європейську.

"З кожним роком голос культури стає потужнішим. Люди починають усвідомлювати, що культура є критичною інфраструктурою. І це є критичною інфраструктурою у відновленні України. Це те, що ми вивчили від наших українських друзів", – сказала Цєнковська на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Вона наголосила, що у країн спільна історія і спільна культурна спадщина, тому "йде битва не лише за українську культуру, а також битва за європейську культуру".

За її словами, захист культури має бути вбудований в стратегічний план кожної країни Європи.

Ценковська зазначила, що уже сьогодні треба думати, що буде після війни, і звернула увагу на те, що багато українських митців сьогодні працюють в Польщі.

"Питання полягає в тому, чи зможемо ми відбудовувати Україну достатньо швидко, щоб запросити українських митців повернутися назад. Це основний виклик сьогодні перед нами", – додала вона.

Теги: #urc_2026 #культура #цєнковська

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