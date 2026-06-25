Інтерфакс-Україна
Події
17:32 25.06.2026

У Сухопутних військах заявили, що сприяють перевірці щодо полку "Скеля", та закликали уникати передчасних висновків

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У Сухопутних військах заявили, що сприяють перевірці щодо полку "Скеля", та закликали уникати передчасних висновків
Фото: https://landforces.mil.gov.ua

У Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ) заявили, що командування сприяє тому, щоб перевірка інформації стосовно 425 окремого штурмового полку "Скеля" була повною, об’єктивною і неупередженою, полк "Скеля" надає всю необхідну підтримку відповідним органам, закликали уникати передчасних висновків до завершення перевірки

"У зв’язку з оприлюдненням у медіа інформації щодо 425 окремого штурмового полку "Скеля" наголошуємо, що жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного поводження або байдужості до життя і здоров’я військовослужбовців", – йдеться у заяві Сухопутних військ у Телеграмі у четвер.

Наголошується, що "інформація, викладена у публікаціях, потребує не емоційних оцінок і не формальних коментарів, а належної правової перевірки. За наведеними фактами вже працюють уповноважені органи. Саме вони мають встановити обставини, відповідальних осіб та надати правову оцінку подіям".

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, у межах своїх повноважень, тримає ситуацію на контролі та сприяє тому, щоб перевірка була повною, об’єктивною і неупередженою. Окремий штурмовий полк "Скеля" надає необхідну підтримку відповідним органам у межах процедур, передбачених законом", – наголошується у заяві.

"Водночас важливо уникати передчасних висновків до завершення перевірки", – йдеться у заяві.

Зазначається, що частина оприлюдненої інформації стосується подій, які, за повідомленнями медіа, могли мати місце близько пів року тому. Тому збір, аналіз і перевірка матеріалів потребують часу. Це необхідно для того, щоб фінальні висновки були точними, законними і неупередженими.

"Звертаємося до військовослужбовців, їхніх родин та можливих свідків, якщо ви володієте інформацією про факти насильства, неналежного поводження, приховування травм чи відмови в медичній допомозі, повідомляйте про це до ВСП, ДБР, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ або на офіційні канали полку", – наголосили у Сухопутних військах.

"Закликаємо медіа та суспільство керуватися фактами, правовими процедурами та не поширювати неперевірені твердження як встановлені обставини. Захист прав військовослужбовців і довіра до війська однаково потребують чесної, законної та професійної перевірки", – наголошується у заяві.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку "Скеля".

Напередодні видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ. В статті йдеться про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Зі слів свідків подається інформація щодо ймовірного застосування насильства та тортур на полігонах та навчальних центрах. Також зазначено, що, ймовірно, мало місце ненадання вчасної медичної допомоги бійцям. За даними журналістів, за останні пів року в навчальних центрах полку зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих, за інформацією видання, перебували у підрозділі менш як місяць.

Військова омбудсман Ольга Решетилова виступила з пропозицією щодо реорганізації полку "Скеля", розмір якого, за її словами, фактично відповідає дивізії, тоді як управляється він штатом полку. Про перевірку полку "Скеля" також заявив Офіс омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Теги: #скеля #сухопутні_війська

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