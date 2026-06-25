Інтерфакс-Україна
Події
17:31 25.06.2026

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн співробітництво та постачання для Сил оборони

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Зеленський обговорив з фон дер Ляєн співробітництво та постачання для Сил оборони
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка зараз перебуває на полях міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC 2026), назвавши його важливим сигналом підтримки.

"Обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки нашої стійкості й захисту людей від російських атак, зокрема постачання для Сил оборони. Всім очевидно, що саме Росія затягує війну та ігнорує всі дипломатичні пропозиції України. Тому треба максимально працювати для зміцнення нашої країни та людей. Домовились і про наші наступні особисті контакти", – написав Зеленський в телеграм у четвер.

Як повідомлялося, українську делегацію на URC 2026 очолює прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Теги: #ляєн #зеленський

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