Інтерфакс-Україна
Події
17:15 25.06.2026

Минулого місяця Україна звільнила вдвічі більше території, ніж окупувала Росія, – Міноборони

1 хв читати
Минулого місяця Україна звільнила вдвічі більше території, ніж окупувала Росія, – Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ

У травні українські Сили оборони звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала російська армія, і зусилля України можуть бути подвоєні за належної підтримки партнерів, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

"Ми вже багато зробили за підтримки наших партнерів. Ми вважаємо, що створили це "вікно можливостей" за ці кілька місяців. Минулого місяця ми звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала Росія", – наголосив він на панельній дискусії на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Заступник міністра зауважив, що світ бачить вплив українських далекобійних ударів на економіку Росії.

"(…) наших далекобійних санкцій, як ми любимо казати, middle-strike, в які ми так багато інвестували з точки зору дронів, що порушує та завдає шкоди російській логістиці. Тож ми вважаємо, що це вікно можливостей. У нас є дуже хороший шанс подвоїти зусилля та за належної підтримки, належних інвестицій у сучасне стримування, змусити та справді довести цю війну до кінця", – заявив Боєв.

Він підкреслив, що саме українські військові стримують найбільшу загрозу в Європі.

Теги: #urc_2026 #сили_оборони #звільнення #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 25.06.2026
"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

17:14 25.06.2026
Міністр культури Польщі про досвід України: Ми для себе винесли урок, що захищати культурну спадщину треба ще до виникнення кризи

Міністр культури Польщі про досвід України: Ми для себе винесли урок, що захищати культурну спадщину треба ще до виникнення кризи

16:57 25.06.2026
Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

16:49 25.06.2026
Харків на URC 2026 отримає EUR47 млн для стійкості міста

Харків на URC 2026 отримає EUR47 млн для стійкості міста

16:47 25.06.2026
Музей в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко, відновлюватимуть під егідою УФКС – Бережна

Музей в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко, відновлюватимуть під егідою УФКС – Бережна

16:42 25.06.2026
Нідерланди нададуть Україні EUR178 млн та декомісовані газові турбіни для підготовки до зими – Шмигаль

Нідерланди нададуть Україні EUR178 млн та декомісовані газові турбіни для підготовки до зими – Шмигаль

16:35 25.06.2026
Секретаріат Енергоспівтовариства має на меті знизити ризики для проєктів розподіленої генерації в Україні – Лорковскі

Секретаріат Енергоспівтовариства має на меті знизити ризики для проєктів розподіленої генерації в Україні – Лорковскі

16:13 25.06.2026
Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

15:52 25.06.2026
Сили оборони перехопили ініціативу на півдні та мають вікно можливостей до серпня – експерт

Сили оборони перехопили ініціативу на півдні та мають вікно можливостей до серпня – експерт

14:46 20.06.2026
Україна атакувала Тюменський НПЗ – радник міністра оборони

Україна атакувала Тюменський НПЗ – радник міністра оборони

ВАЖЛИВЕ

В Україну насувається спека

Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

На Лівому березі Києва застосовані екстрені відключення е/е

СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США

ОСТАННЄ

Лукашенко стверджує, що зустрічався з представниками Зеленського

33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

Український прапор підняли на Кінбурнській косі, у ВМС заявили, що наразі вона є зоною бойових дій

УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 26 червня в Києві та області, у КМДА радять бути обачними

Рубіо заявив, що на зустрічі на Алясці між США та РФ не було "ніяких угод"

Основна сесія вступних іспитів до магістратури розпочинається 26 червня, триватиме до 14 липня – УЦОЯО

Донецька прокуратура: окупанти скинули три авіабомби на Дружківку – одна людина загинула, троє поранено

Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА