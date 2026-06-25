Минулого місяця Україна звільнила вдвічі більше території, ніж окупувала Росія, – Міноборони

Фото: Генштаб ЗСУ

У травні українські Сили оборони звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала російська армія, і зусилля України можуть бути подвоєні за належної підтримки партнерів, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

"Ми вже багато зробили за підтримки наших партнерів. Ми вважаємо, що створили це "вікно можливостей" за ці кілька місяців. Минулого місяця ми звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала Росія", – наголосив він на панельній дискусії на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Заступник міністра зауважив, що світ бачить вплив українських далекобійних ударів на економіку Росії.

"(…) наших далекобійних санкцій, як ми любимо казати, middle-strike, в які ми так багато інвестували з точки зору дронів, що порушує та завдає шкоди російській логістиці. Тож ми вважаємо, що це вікно можливостей. У нас є дуже хороший шанс подвоїти зусилля та за належної підтримки, належних інвестицій у сучасне стримування, змусити та справді довести цю війну до кінця", – заявив Боєв.

Він підкреслив, що саме українські військові стримують найбільшу загрозу в Європі.