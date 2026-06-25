Інтерфакс-Україна
Події
17:14 25.06.2026

Міністр культури Польщі про досвід України: Ми для себе винесли урок, що захищати культурну спадщину треба ще до виникнення кризи

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Міністр культури Польщі про досвід України: Ми для себе винесли урок, що захищати культурну спадщину треба ще до виникнення кризи

Міністр культури Польщі Марта Цєнковська заявляє, що із досвіду України Польща винесла те, що захист культурної спадщини має бути забезпечений ще до виникнення кризи.

"Перше, що ми для себе винесли, що захист культурної спадщини має бути забезпечений ще до виникнення кризи. Це те, чого навчила нас Україна: щоб ми думали про процедури евакуації, цифрові архіви, ми говоримо про кібербезпеку", – сказала Цєнковська на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер, відповідаючи на запитання, які уроки Польща винесла з українського досвіду.

Ще одним уроком, вона назвала те, що "стійкість залежить не лише від установ, а також покладається на людей, які займаються культурою і культурою спадщиною на місцях".

"Ці люди важливі і ми маємо думати про цих працівників культури під час кризи", – наголосила Цєнковська.

Третім уроком вона назвала тезу, що культура зміцнює соціальну єдність суспільства: "Громади, які зберігають спадщину – відновлюються швидше".

Теги: #urc_2026 #культурна_спадщина #цєнковська

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