УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує працювати разом із ДСНС, органами місцевого самоврядування над розвитком системи добровільної пожежної охорони.

"Український Червоний Хрест взяв участь у засіданні постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування добровільної та місцевої пожежної охорони", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Під час засідання під головуванням заступника голови ДСНС України Володимира Демчука, керівниця відділу цивільного захисту УЧХ Алеся Почтаренко презентувала проєкти та ініціативи, які реалізуються для підтримки добровільних пожежних команд у громадах. Зокрема, йшлося про забезпечення команд обладнанням і спорядженням, проведення навчань з пожежної безпеки. Окремо було представлено роботу над створенням онлайн-платформи для підготовки членів добровільних пожежних команд, яка дозволить проходити стандартизоване теоретичне навчання дистанційно з подальшим відпрацюванням практичних навичок у підрозділах ДСНС України.

Учасники засідання також обговорили заходи із залучення нових добровольців, зокрема молоді, жінок і ветеранів.