Інтерфакс-Україна
Події
16:18 25.06.2026

УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах

1 хв читати
УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ)  продовжує працювати разом із ДСНС, органами місцевого самоврядування над розвитком системи добровільної пожежної охорони. 

"Український Червоний Хрест взяв участь у засіданні постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування добровільної та місцевої пожежної охорони", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Під час засідання під головуванням заступника голови ДСНС України Володимира Демчука,  керівниця відділу цивільного захисту УЧХ Алеся Почтаренко презентувала проєкти та ініціативи, які реалізуються для підтримки добровільних пожежних команд у громадах. Зокрема, йшлося про забезпечення команд обладнанням і спорядженням, проведення навчань з пожежної безпеки. Окремо було представлено роботу над створенням онлайн-платформи для підготовки членів добровільних пожежних команд, яка дозволить проходити стандартизоване теоретичне навчання дистанційно з подальшим відпрацюванням практичних навичок у підрозділах ДСНС України. 

Учасники засідання також обговорили заходи із залучення нових добровольців, зокрема молоді, жінок і ветеранів.

 

Теги: #пожежна_охорона #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 24.06.2026
УЧХ провів освітні вебінари для жінок-підприємиць

УЧХ провів освітні вебінари для жінок-підприємиць

11:32 23.06.2026
УЧХ поділився досвідом реагування під час війни з керівниками національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

УЧХ поділився досвідом реагування під час війни з керівниками національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

16:39 22.06.2026
Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

11:49 21.06.2026
УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

14:30 19.06.2026
УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

21:00 18.06.2026
УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

14:05 18.06.2026
УЧХ передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини

УЧХ передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини

12:49 17.06.2026
УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць

УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць

12:05 17.06.2026
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА по Запоріжжю

12:11 16.06.2026
УЧХ долучився до Всесвітнього дня донора крові

УЧХ долучився до Всесвітнього дня донора крові

ВАЖЛИВЕ

В Україну насувається спека

Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

На Лівому березі Києва застосовані екстрені відключення е/е

СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США

ОСТАННЄ

Лукашенко стверджує, що зустрічався з представниками Зеленського

Музей в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко, відновлюватимуть під егідою УФКС – Бережна

33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

Український прапор підняли на Кінбурнській косі, у ВМС заявили, що наразі вона є зоною бойових дій

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 26 червня в Києві та області, у КМДА радять бути обачними

Рубіо заявив, що на зустрічі на Алясці між США та РФ не було "ніяких угод"

Основна сесія вступних іспитів до магістратури розпочинається 26 червня, триватиме до 14 липня – УЦОЯО

Донецька прокуратура: окупанти скинули три авіабомби на Дружківку – одна людина загинула, троє поранено

Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА