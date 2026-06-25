Лукашенко стверджує, що зустрічався з представниками Зеленського

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського і попросив передати йому, що потрібно домовлятися, не треба гарячкувати.

Відеофрагмент з висловлюваннями Лукашенко оприлюднив білоруський телеграм-канал "Пул первого" у четвер.

За словами Лукашенка, він передав представникам Зеленського: "Якщо він (Зеленський – ІФ-У) вважає, що можна так з нами розмовляти й втягнути нас у війну, то він має розуміти, що характер війни миттєво зміниться".

"До речі ми отримали відповідь: президент і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися. Треба домовлятися суттєво. Не треба гарячкувати, кричати, бити по морді. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія і що таке ми. Таке розуміння теж є. Втягуватися у війну нас не потрібно. Ми не хочемо воювати з українцями. Наша позиція миролюбна, але в будь-якій ситуації ми будемо поруч із Росією", – заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, 19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

Зеленський 24 червня повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

Українська сторона поки що таку зустріч не коментувала.