Інтерфакс-Україна
Події
16:47 25.06.2026

Музей в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко, відновлюватимуть під егідою УФКС – Бережна

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Музей в Іванкові, де експонувалися картини Примаченко, відновлюватимуть під егідою УФКС – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна анонсувала, що відновлювати зруйнований окупантами Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області будуть під егідою Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF).

"На конференції в Римі це була ідея, задум, який підтримали наші міжнародні партнери, громадянське суспільство. І з тих часів ми створили цей фонд і мобілізували понад 4,3 млн євро… Сьогодні підтвердили Сербія та Греція, що вони хочуть доєднатися до цієї ініціативи", – сказала Бережна на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

За її словами, на конференції оголошено про перший проєкт Фонду – це Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, який зруйнувала Росія в перші дні повномасштабного вторгнення.

Вона розповіла, що проєкт був запропонований архітектором із Франції.

Як повідомлялося, наприкінці лютого 2022 року стало відомо, що російські окупанти знищили історико-краєзнавчий музей у м.Іванків Київської області, де зберігалися роботи української художниці Марії Примаченко. У вересні 2022 року у Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин Примаченко.

В липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності UCHF потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. Вона додала, що у перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро.

Теги: #уфкс #urc_2026 #іванків #музей #примаченко

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