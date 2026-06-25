Інтерфакс-Україна
Події
16:39 25.06.2026

33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

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33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку встановлять у Києві

У Києві до кінця наступного тижня встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві продовжують облаштовувати додаткові елементи, щоб зробити міський простір комфортнішим у літню спеку. Як повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, у різних районах міста встановлять 33 рамки-розпилювачі води. Роботи вже розпочаті, їх планують завершити до кінця наступного тижня", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА у четвер.

Повідомляється, що рішення про розміщення таких точок прийняли з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень. Проєкт спрямований на створення комфортніших умов перебування у міських громадських просторах у спеку.

У повідомленні КМДА наведено перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води. 

Теги: #київ #рамки_розпилювачі

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