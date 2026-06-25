Український прапор підняли на Кінбурнській косі, у ВМС заявили, що наразі вона є зоною бойових дій

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Над Кінбурнською косою підняли український прапор, показала пресслужба Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Одеса", у Військово-морських силах ЗСУ заявили, що наразі Кінбурнська коса є зоною бойових дій.

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", – йдеться у повідомленні ОТУ у Фейсбуці у четвер.

Як повідомив "Суспільному" речник ВМС Дмитро Плетенчук, наразі Кінбурнська коса є зоною бойових дій. "Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса – це зона бойових дій", – сказав він.

Російські війська окупували Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року. Захоплення відбулося з боку тимчасово окупованої Херсонщини: ворог зайшов на півострів суходолом після швидкого просування на півдні України.

Географічно коса з’єднується з Херсонською областю, що дозволило ворогу швидко встановити контроль. Водночас вона розташована навпроти Очакова, до якого відстань становить близько 4 км. Це дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря, адже коса розташована в стратегічному місці – тут сходяться виходи із портів Херсона (Херсонський морський торговельний порт) та Миколаєва (Морські торгові порти (МТП) "Миколаїв", "Ольвія" та "Ніка-Терра"). Таким чином, окупувавши косу, російські військові фактично заблокували виходи з цих портів. Крім того, контролюючи Кінбурнську косу, російські військові постійно обстрілюють Очаків.

Інформація про евакуацію військ РФ з Кінбурнської коси вже з’являлася на початку червня 2026 року завдяки даним партизанського руху "АТЕШ". Тоді зазначалось, що ефективні дії українських військових з перерізання логістичних шляхів змусили окупантів відводити свої сили через брак боєприпасів, пального та продовольства. Тоді Плетенчук розповів, що Сили оборони постійно завдають ударів по російських військах на Кінбурні, однак повністю змінити ситуацію без звільнення лівобережної частини Херсонщини буде складно.