Інтерфакс-Україна
Події
16:09 25.06.2026

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 26 червня в Києві та області, у КМДА радять бути обачними

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 26 червня в Києві та області, у КМДА радять бути обачними

Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулась до містян з проханням дотримуватись правил протипожежної безпеки – 26 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Закликаємо киян і гостей міста бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у четвер.

Як повідомив Укргідрометцентр раніше у цей день, 26 червня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. "Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Телеграмі.

Також у КМДА нагадали про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

У КМДА також наголосили, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу: для громадян – від 6 120 до 12 240 грн; для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн. 

Теги: #київ #пожежонебезпека

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