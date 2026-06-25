Рубіо заявив, що на зустрічі на Алясці між США та РФ не було "ніяких угод"

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На саміті Сполучених Штатів та Росії, який відбувся 15 серпня 2025 року в Анкориджі на військовій базі Елмендорф-Річардсон, між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним не було укладено ніяких угод, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"На Алясці не було укладено угоди; на Алясці було висунуто пропозицію. Це ніколи не було угодою. Якби угода була, війна вже б закінчилася", – сказав він у четвер журналістам у Бахрейні.

Рубіо наголосив, що "США, як і раніше, готові відігравати будь-яку конструктивну роль... щоб забезпечити остаточне завершення цієї війни в Україні".

Він висловив упевненість, що Вашингтону "доведеться відіграти роль у тому, щоб звести сторони разом" і покласти край війні.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що під час російсько-американського саміту на Алясці було досягнуто домовленості про те, як припинити бойові дії в Україні та перейти до переговорів.