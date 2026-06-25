Інтерфакс-Україна
Події
15:43 25.06.2026

Основна сесія вступних іспитів до магістратури розпочинається 26 червня, триватиме до 14 липня – УЦОЯО

2 хв читати
Основна сесія вступних іспитів до магістратури розпочинається 26 червня, триватиме до 14 липня – УЦОЯО

Основна сесія вступних випробувань до магістратури розпочинається 26 червня, і триватиме вона до 14 липня, а охочі вступити до аспірантури складатимуть випробування із 14 до 29 липня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Аби в день тестування у вступників не виникло зайвого хвилювання, радимо заздалегідь з ознайомитися з кроками, які допоможуть уникнути непорозумінь і зосередитися на виконанні тестових завдань… Насамперед варто перевірити кабінет учасника вступних випробувань, адже там уже розміщено запрошення-перепустки. У них зазначено дату, час та місце проведення тестування", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що після завершення роботи над текстом на екрані монітора відобразиться інформація про збережені відповіді й набрані тестові бали. 

"Тож потім зможете самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів, попередньо визначити свої результати", – додали у відомстві.

В УЦОЯО звернули увагу на те, що за виконання завдань єдиного вступного іспиту (ЄВІ) вступники отримають результати за кожен блок окремо, а нарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ здійснюватиметься відповідно до затверджених схем. 

Офіційні результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде розміщено в кабінетах учасників до 18 липня, результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) ‒ до 8 серпня.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.

Теги: #уцояо #аспірантура #сесія #магістратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 23.06.2026
Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

09:59 19.06.2026
Запрошення на вступні в магістратуру та аспірантуру розміщено в персональних кабінетах учасників – УЦОЯО

Запрошення на вступні в магістратуру та аспірантуру розміщено в персональних кабінетах учасників – УЦОЯО

17:23 18.06.2026
Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

09:43 16.06.2026
Результати ще трьох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Результати ще трьох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

23:01 10.06.2026
Директор УЦОЯО Вакуленко: аудіофрагмент, який поширюється в соцмережах, є змонтованим і не відповідає дійсності

Директор УЦОЯО Вакуленко: аудіофрагмент, який поширюється в соцмережах, є змонтованим і не відповідає дійсності

14:51 09.06.2026
Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ

Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ

11:14 03.06.2026
На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

На вступні в магістратуру і аспірантуру зареєструвалося понад 120 тис. вступників – УЦОЯО

09:49 26.05.2026
Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

15:09 25.05.2026
Ведучий Янович сфотографував результати НМТ, в УЦОЯО кажуть, що "це не ок"

Ведучий Янович сфотографував результати НМТ, в УЦОЯО кажуть, що "це не ок"

13:43 21.05.2026
В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин

В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин

ВАЖЛИВЕ

В Україну насувається спека

Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

На Лівому березі Києва застосовані екстрені відключення е/е

СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США

ОСТАННЄ

Донецька прокуратура: окупанти скинули три авіабомби на Дружківку – одна людина загинула, троє поранено

Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

Прем'єр Болгарії закликав світ мобілізувати зусилля для припинення війни в Україні

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п'яти – Рада оборони міста

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС "Владимир" та Оренбурзького газопереробного заводу

Лубінець закликає уряд та Міносвіти зменшити до 130 мінімальний конкурсний бал для вступу у виші на низку спеціальностей

Фіцо: Війна в Україні не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів

Макрон повідомив про затримання французькими ВМС поблизу Сицилії танкера Deliver з тіньового флоту РФ

Український прапор підняли на Кінбурнській косі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА