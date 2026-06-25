Основна сесія вступних іспитів до магістратури розпочинається 26 червня, триватиме до 14 липня – УЦОЯО

Основна сесія вступних випробувань до магістратури розпочинається 26 червня, і триватиме вона до 14 липня, а охочі вступити до аспірантури складатимуть випробування із 14 до 29 липня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Аби в день тестування у вступників не виникло зайвого хвилювання, радимо заздалегідь з ознайомитися з кроками, які допоможуть уникнути непорозумінь і зосередитися на виконанні тестових завдань… Насамперед варто перевірити кабінет учасника вступних випробувань, адже там уже розміщено запрошення-перепустки. У них зазначено дату, час та місце проведення тестування", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що після завершення роботи над текстом на екрані монітора відобразиться інформація про збережені відповіді й набрані тестові бали.

"Тож потім зможете самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів, попередньо визначити свої результати", – додали у відомстві.

В УЦОЯО звернули увагу на те, що за виконання завдань єдиного вступного іспиту (ЄВІ) вступники отримають результати за кожен блок окремо, а нарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ здійснюватиметься відповідно до затверджених схем.

Офіційні результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) і єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде розміщено в кабінетах учасників до 18 липня, результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) ‒ до 8 серпня.

Як повідомлялося, на вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.