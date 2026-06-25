Інтерфакс-Україна
Події
15:12 25.06.2026

Донецька прокуратура: окупанти скинули три авіабомби на Дружківку – одна людина загинула, троє поранено

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Донецька прокуратура: окупанти скинули три авіабомби на Дружківку – одна людина загинула, троє поранено
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські окупанти скинули на Дружківку (Донецька обл.) три авіабомби "ФАБ-250", загибла жінка, ще троє людей зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

"25 червня 2026 року об 11:30 окупанти скинули на Дружківку три авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 56-річна цивільна", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що через атаку поранено 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 51, 58, 67 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Теги: #дружківка #авіабомба

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