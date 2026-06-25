Інтерфакс-Україна
Події
14:53 25.06.2026

Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

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Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

Текст законопроєкту про конкурсне призначення Генпрокурора оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") ініціювала законопроєкт (№15343) про внесення змін до деяких законів щодо посилення незалежності посади генерального прокурора, які пропонують зокрема проводити конкурсний добір на посаду генерального прокурора.

Згідно з опублікованим на сайті Верховної Ради текстом законопроєкту процедуру добору проводить конкурсна комісія у складі шести осіб: трьох, визначених Вищою радою правосуддя, та трьох – за пропозиціями міжнародних організацій країн Європейського Союзу. Після формування комісія перевіряє документи, оцінює професійну компетентність і доброчесність кандидатів, проводить співбесіди та спеціальні перевірки. За результатами відкритого голосування комісія відбирає двох кандидатів. Рішення ухвалюється не менш як чотирма голосами, серед яких щонайменше два – міжнародних експертів. Конкурс проводиться публічно – з обов’язковим оприлюдненням інформації та онлайн-трансляцією засідань. Президент України подає до Верховної Ради кандидатуру одного з двох відібраних учасників.

Законопроєкт також деталізує підстави для висловлення Верховною Радою недовіри генеральному прокурору та встановлює чітку процедуру її розгляду й прийняття рішення. Якщо Верховна Рада включає до порядку денного питання про недовіру генеральному прокуророві, створюється тимчасова слідча комісія для перевірки наявності підстав для його звільнення. Комісія формується і діє відповідно до закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" та Регламенту. Після її створення голова Верховної Ради невідкладно повідомляє про це генерального прокурора. Якщо у звіті комісії встановлено відсутність підстав для висловлення недовіри або звіт не подано у визначений парламентом строк, питання про недовіру виключається з порядку денного пленарного засідання.

У разу, коли тимчасова слідча комісія у своєму звіті підтвердила наявність підстав для висловлення недовіри генеральному прокуророві, Верховна Рада розглядає це питання.

Згідно з законопроєктом у разі звільнення генерального прокурора або припинення його повноважень обов’язки керівника прокуратури тимчасово виконує перший заступник. Якщо він відсутній – один із заступників відповідно до розподілу обов’язків. Виконання цих повноважень не може тривати понад шість місяців.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів "Про прокуратуру", "Про Регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя".

Теги: #законопроєкт #конкурс #генпрокурор

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