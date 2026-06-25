Інтерфакс-Україна
Події
14:46 25.06.2026

Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

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Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ
Фото: Pixabay

Щонайменше 164 людини загинули та 971 дістала поранення внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі, що сталися увечері 24 червня, передають світові інформагентства, зокрема Associated Press, CNN та Reuters з посиланням на виконуючу обов’язки президента країни Делсі Родрігес.

"Щонайменше 164 людини загинули та 971 отримали поранення після того, як Венесуелу сколихнули два потужні землетруси, заявила у четвер виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес, додавши, що рятувальні команди поспішають до найбільш постраждалих районів, щоб визволити людей, які опинилися під завалами", – повідомляє АР на сайті у четвер.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, що сталися в середу ввечері, стали одними з найсильніших, які вразили Венесуелу за понад століття, і їх було відчутно в усьому регіоні. Головний аеропорт країни зазнав пошкоджень і був закритий, а будівлі евакуювали навіть у таких віддалених місцях, як бразильська Амазонія, що розташована приблизно за 1 700 км від столиці Венесуели Каракас.

За словами Родрігес, влада перекидає рятувальні команди з інших частин країни до штату Ла-Гуайра, розташованого на узбережжі на північ від Каракаса. Він постраждав найбільше.

В.о. президента зазначила, що вони намагаються максимально використати світловий день, щоб пришвидшити роботи з порятунку людей, які, як вважається, залишаються заблокованими під уламками. "Там обвалилися десятки будівель... і зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб врятувати життя", – сказала Родрігес.

Після 18:00 24 червня у Венесуелі один за одним сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала. Повідомлялося про обвал багатьох будівель.

Теги: #землетрус #венесуела #жертви

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