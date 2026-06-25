Інтерфакс-Україна
Події
14:44 25.06.2026

Прем'єр Болгарії закликав світ мобілізувати зусилля для припинення війни в Україні

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Прем'єр Болгарії закликав світ мобілізувати зусилля для припинення війни в Україні

Міжнародна спільнота повинна мобілізувати зусилля та ресурси для припинення війни в Україні, що проклало б шлях до її довгострокової відбудови, заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

"Ця війна виснаження, руйнування та спустошення має закінчитися", – наголосив Радев на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Тому, за словами прем’єр-міністра, спільною метою має бути припинення бойових дій та пошук сталого мирного рішення на основі Статуту ООН та принципів міжнародного права шляхом дипломатії.

"Також нам потрібно об’єднати нашу політичну волю, саме тому тут зібралися лідери, наш досвід, бізнес-експерти та відданість справі відновлення України. Тому що це відновлення є основою майбутньої архітектури європейської безпеки та конкурентоспроможності", – сказав він.

Радев заявив, що подолання наслідків війни в Україні є не лише економічним завданням, а й важливим для стабільності, безпеки та конкурентоспроможності всієї Європи. Прем’єр-міністр також зазначив, що Болгарія готова підтримувати цей процес у довгостроковій перспективі.

Він виділив три стратегічні сфери відновлення України, на підтримку яких також можна покластися через ініціативи регіональної співпраці: диверсифікація енергетики, зв’язок у Чорноморському регіоні та співпраця у сфері безпеки.

Так, очільник уряду наголосив, що диверсифікація джерел та маршрутів транспортування енергетичних ресурсів має ключове значення для сталого розвитку України, і Болгарія сприяє цьому, беручи участь у розширенні Вертикального газового коридору. Проєкт з’єднує газотранспортні мережі Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Молдови та України, і після його нещодавнього завершення підвищить безпеку поставок природного газу до України та зміцнить її енергетичну безпеку.

Радев також відзначив потенціал проєктів з передачі електроенергії з регіону Каспійського моря до Європи, які теж може бути використано в процесі реконструкції України.

Окремо він підкреслив, що покращення сполученості в Чорноморському регіоні є ключовим для відновлення України та економічних зв’язків. Радев нагадав, що партнерство між Болгарією та Румунією щодо створення спільного Центру морської безпеки в Чорному морі – можливість, що сприяє економічному відновленню України шляхом обміну інформацією, забезпечення безпеки критичної морської інфраструктури та свободи судноплавства, захисту довкілля та моніторингу ризиків безпеки.

Крім цього, прем’єр-міністр зазначив, що Болгарія є державою-членом Європейського Союзу з найбільшою національною меншиною в Україні – наша діаспора там перевищує 250 тис. осіб.

"Понад 250 000 болгар як діаспора проживають у цій країні, і ми дуже зацікавлені в мирі та найкращих можливостях для бізнесу та відновлення", – заявив він.

Теги: #urc_2026 #радев

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