Інтерфакс-Україна
Події
14:34 25.06.2026

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до п'яти – Рада оборони міста

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До п’ятьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, завданого по місту напередодні, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Незважаючи на всі зусилля лікарів, від несумісних із життям травм – наскрізне поранення голови – помер 23-річний чоловік. Таким чином, кількість жертв злочинного удару зросла до п’яти", – повідомив він у телеграм.

Вілкул висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та 27 постраждалих від удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу у вівторок вдень.

Теги: #кривий_ріг #ракетний_удар

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