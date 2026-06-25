Інтерфакс-Україна
Події
14:32 25.06.2026

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС "Владимир" та Оренбурзького газопереробного заводу

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС "Владимир" та Оренбурзького газопереробного заводу
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження вночі 22 червня Центру космічного зв’язку (ЦКС) "Владимир" (Росія) – критично ушкоджено головну антена комплексу та антену на даху головного апаратно-програмного комплексу, а також будівлю апаратно-технічного корпусу №1.

"У ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв’язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владімірської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер.

За даними Генштабу, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху головного апаратно-програмного комплексу. Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв’язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.

Це вже другий ЦКЗ РФ, що уразили Сили оборони України. Як повідомлялося, у ніч на 22 червня було уражено Центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, який є найбільшим наземним комплексом такого типу в РФ. Під час атаки було пошкоджено апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV та технічну будівлю.

"Окрім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження

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