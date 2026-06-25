Інтерфакс-Україна
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14:03 25.06.2026

Лубінець закликає уряд та Міносвіти зменшити до 130 мінімальний конкурсний бал для вступу у виші на низку спеціальностей

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Лубінець закликає уряд та Міносвіти зменшити до 130 мінімальний конкурсний бал для вступу у виші на низку спеціальностей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтримав пропозицію ГО "Спілка ректорів" і закликає Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України  зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у виші навчальні заклади на низку спеціальностей.

"Повітряні тривоги, багатогодинні сидіння в укриттях, технічні збої та відсутність реального права на апеляцію до некоректно поставлених завдань – саме в таких умовах цього року складають НМТ українські діти. Фактично кожен тест може перериватися сиренами, кожна година – під загрозою евакуації, а результати – під впливом обставин, які не мають нічого спільного зі знаннями. І це вже не просто про іспит. Це про нерівні умови для вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні", – написав Лубінець у соцмережах. 

За його словами, за червень 2026 року до нього надійшла 21 скарга на проблеми під час складання НМТ. 

У зв’язку з цим, він вимагаю від Кабінету міністрів та Міністерства освіти: врахувати умови підготовки та складання НМТ у 2026 році, які негативно впливають на результати тестування, та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору з 150 до 130; повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ; врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи. 

Як повідомлялося, 22 червня Спілка ректорів закладів вищої освіти України попросила Міністерство освіти і науки переглянути мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей. Зокрема, Спілка пропонує зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини" спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)", а для спеціальності "Фармація (за спеціалізаціями)" пропонується встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140.

Теги: #міносвіти #вступ #бали #лубінець #уряд

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