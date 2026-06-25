Фіцо: Війна в Україні не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні не має військового розв’язання, і Європейський Союз мав би підтримувати мирні ініціативи.

"Війна в Україні триває вже майже 1600 днів, спричиняючи величезні людські страждання та руйнування, її наслідки відчуваються далеко за межами України. Для нас, у Словаччині, немає кращої альтернативи повній повазі до міжнародного права, що ґрунтується на ключових положеннях Статуту ООН", – сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську в четвер.

За словами Фіцо, словацький уряд завжди закликав до більшої дипломатії.

"Судячи з останніх обговорень європейських лідерів, все більше держав-членів ЄС бачать її переваги. Я вважаю, що ЄС повинен підтримувати мирні ініціативи. Ця руйнівна війна не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів", – вважає прем’єр.

Окремо він зазначив, що "раніший мир означає менше руйнувань, а менше руйнувань означає легшу відбудову". Водночас, як вважає Фіцо, без зупинення війни відновлення суверенітету, демократії та побудова нової процвітаючої та європейської України не будуть повністю можливими.

"Також реформи України, засновані на процесі інтеграції з ЄС, будуть складнішими, і мільйони громадян України не повернуться до своїх домівок, а натомість зосередяться на побудові нового майбутнього в інших місцях", – додав Фіцо.