Макрон повідомив про затримання французькими ВМС поблизу Сицилії танкера Deliver з тіньового флоту РФ

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер заявив, що французькі ВМС затримали за порушення морського права в Середземному морі поблизу Сицилії танкер, який пов’язаний з Росією, повідомляє Rerum Novarum.

"Ми не дозволимо "тіньовому флоту" обходити санкції та фінансувати військові дії Росії. Європа рішуча. Вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити для Росії вартість війни та забезпечити встановлення міцного й тривалого миру в Україні", – цитують Макрона у повідомленні у телеграм-каналі.

ЗМІ наводять назву судна – Deliver.

За даними Marine Traffic, Deliver під прапором Камеруну прямував із порту Приморська (РФ) до Сінгапуру.