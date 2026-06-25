Український прапор підняли на Кінбурнській косі

Над Кінбурнською косою підняли український прапор, показала пресслужба Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Одеса".

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", – йдеться у повідомленні ОТУ у Фейсбуці у четвер.

Російські війська окупували Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року. Захоплення відбулося з боку тимчасово окупованої Херсонщини: ворог зайшов на півострів суходолом після швидкого просування на півдні України.

Географічно коса з’єднується з Херсонською областю, що дозволило ворогу швидко встановити контроль. Водночас вона розташована навпроти Очакова, до якого відстань становить близько 4 км.

Вперше інформація про евакуацію військ РФ з Кінбурнської коси з’явилася на початку червня 2026 року завдяки даним партизанського руху "АТЕШ". Ефективні дії українських військових з перерізання логістичних шляхів змусили окупантів відводити свої сили через брак боєприпасів, пального та продовольства.