Уряд пропонує скоротити строк зберігання даних у Реєстрі корупціонерів до одного року відповідно до практики ЄСПЛ

Кабінет Міністрів пропонує змінити порядок зберігання інформації в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення – замість довічного зберігання пропонується встановити річний термін.

"У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №15346, який пропонує розв’язати проблему довічного зберігання в Реєстрі інформації про вчинення найменш суспільно шкідливих злочинів. Документ пропонує визначити, що відомості про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності зберігається в Реєстрі лише впродовж року", – повідомляє Верховна Рада у телеграм-каналі у четвер.

Законопроєкт (№15346) про внесення зміни до статті 59 закону "Про запобігання корупції" щодо встановлення строку зберігання відомостей про притягнення до дисциплінарної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення зареєстровано у Верховній Раді 22 червня, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено для забезпечення належного виконання рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 24 квітня 2025 року в справі "Ситник проти України". У цьому рішенні ЄСПЛ констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у зв’язку з тим, що включення імені заявника до Реєстру за відсутності чіткої законної процедури для вилучення із цього Реєстру після закінчення виконання адміністративного стягнення було визнано втручанням у право заявника на повагу до його приватного життя.