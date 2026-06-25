Київ спрямував 2,5 млрд грн на підготовку закладів освіти до нового навчального року – КМДА

Фото: КМДА

Київ спрямував 2,5 млрд грн на підготовку закладів освіти до нового навчального року (зокрема на ремонт, облаштування укриттів, підготовку інженерних мереж, альтернативні джерела живлення) – на 200 млн грн більше, ніж минулого року, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Цьогоріч у Києві збільшили фінансування підготовки закладів освіти до нового навчального року та осінньо-зимового періоду на 200 млн грн – до 2,5 млрд грн. Кошти спрямовують на ремонти приміщень, облаштування укриттів, підготовку інженерних мереж, протипожежні заходи, а також забезпечення закладів альтернативними джерелами живлення", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

"Попри воєнний стан, наше головне завдання незмінне – 1 вересня діти мають прийти в безпечні, комфортні та готові до будь-яких викликів заклади освіти. Тому одночасно з підготовкою до нового навчального року в місті проводимо масштабну підготовку для забезпечення стабільного функціонування шкіл і дитячих садків під час опалювального сезону та можливих перебоїв з електро- і теплопостачанням", – зазначив Мондриївський під час наради з головами районних державних адміністрацій

За його словами, в закладах освіти тривають ремонти дахів, фасадів, інженерних мереж, оновлення вікон, а також перевірка систем теплоспоживання. До середини вересня всі заклади мають отримати акти готовності до опалювального сезону. Крім того, у 50 школах уже реконструювали внутрішні системи теплопостачання, що дозволить у разі потреби оперативно підключати транспортабельні дизельні котельні.

Окрему увагу в місті приділяють енергостійкості закладів освіти. Наразі генераторами забезпечені 832 заклади освіти, а також триває встановлення інверторів з акумуляторними блоками, які дозволяють підтримувати роботу найважливіших систем під час відключень електроенергії. Тому цього року реалізується окрема міська програма "Альтернативні джерела живлення та ремонт системи опалення у закладах освіти".

Нарада з головами РДА проходила у новозбудованому укритті в ліцеї у Шевченківському районі. Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність бомбосховища цей навчальний заклад працював у дистанційному форматі навчання. І тепер ліцей повертається до очного навчання. Укриття загальною площею 1 300 кв. м розраховане на 600 місць, що дозволяє збільшити кількість учнів.

У новому укритті є все необхідне для проведення занять під час тривог: вчительські столи, учнівські парти, магнітні та звичайні дошки з крейдою, 2 touch-панелі, пуфи, дивани, каремати. Також обладнали повноцінний медичний кабінет і кімнату для прийому їжі. За рахунок використання ролетів простір можна зонувати на кімнати для проведення окремих занять.

За даними КМДА, за останні 2 роки у Києві (окрім тих, що відремонтували і обладнали) побудували 9 укриттів для закладів освіти.