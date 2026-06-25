В Україну насувається спека

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В Україні у п’ятницю, 26 червня, без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 23-28°, у західних, більшості південних областей до 32°, на Закарпатті місцями сильна спека 35°.

У Києві у п’ятницю без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 червня найвища температура вдень була 32,2° в 1939, 2021р., найнижча вночі 7,2° в 1949р.

У суботу, 27 червня, в Україні без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 25-30°, у західних областях 29-34°, на Закарпатті місцями сильна спека 35°.

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°; вдень 27-29°.