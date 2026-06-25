Майже 60% опитаних поляків вважають, що Україна не має стати членом ЄС, – ЗМІ

Україна не повинна стати членом Європейського Союзу, вважають 59,7% опитаних поляків, за вступ сусідньої країни до ЄС висловилися 35,4% учасників опитування, про це свідчать результати опитування, проведеного компанією IBRiS для Radia Zet, повідомляє Рolsatnews.

"Поляків запитали, чи, на їхню думку, Україна повинна вступити до Європейського Союзу. 59,7% учасників опитування відповіли негативно – варіант "скоріше ні" обрали 27,4%, а "категорично ні" – 32,3%. Більше ніж кожен третій респондент (35,4%) підтримує вступ України до цього об’єднання. 8,4% відповіли "однозначно так", а 26,9% – "скоріше так". 5% опитаних не мають власної думки з цього питання", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За повідомленням, розширення ЄС за рахунок України підтримує значна більшість виборців партій, що входять до складу урядової коаліції (KO, "Лівиця", PSL та "Польща 2050") – 64% з них підтримують це рішення, 32% – проти. Опитування показало, що серед виборців опозиційних партій у Сеймі (PiS, "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом") менше чверті (24%) підтримують це рішення, а 73% – проти.

Загальнонаціональне опитування для Радіо ZET було проведено Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS методом стандартизованих телефонних опитувань за допомогою комп’ютера (CATI) 12-13 червня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1068 осіб.