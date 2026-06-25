Розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників до фахових коледжів на основі 9 класів

З 25 червня відкрито реєстрацію електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої на основі 9 класів, а усі інші вступники зможуть створювати електронні кабінети з 1 липня, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Реєстрація триватиме до 15 жовтня, але радимо орієнтуватися на терміни приймання заяв. Для вступників на основі 9 класів це період з 1 до 20 липня 2026 року. Створити кабінет можна і до, і під час подання заяв", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві додали, що якщо вступникам не вдається зареєструвати електронний кабінет, вони можуть звернутися до будь-якого закладу фахової передвищої освіти для отримання очної консультації в приймальній комісії.

У Міносвіти рекомендують зареєстрованим вступникам після 9 класу до 1 липня: ознайомитися з конкурсними пропозиціями на сайті "Вступ-2026"; дізнатися в обраних коледжах, чи потрібно додавати мотиваційний лист до заяви (мотиваційний лист не є обов’язковим для вступу, але може бути передбачений правилами прийому конкретного закладу освіти); якщо є пільги для вступу, потрібно звернутися до закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення цієї інформації в ЄДЕБО до моменту подання першої заяви; ознайомитися з переліком спеціальностей, для вступу на які передбачено творчий конкурс (конкурс творчих та/або фізичних здібностей).

Там нагадали, що до фахових коледжів можуть вступати: випускників 9 класів (на основі БСО) – за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування; випускників 11 класів (на основі ПЗСО) – на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра; вступників на основі диплома кваліфікованого робітника (КР): якщо не мають повної загальної середньої освіти, можуть навчатися тільки за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно з виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування, якщо здобули повну загальну середню освіту, можуть вступити на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою тільки зі скороченим строком навчання; вступників на основі раніше здобутого рівня "фаховий молодший бакалавр" (НРК 5), а також бакалавр (НРК 6) та магістр (НРК 7).

Зазначається, що вступники на основі НРК5, НРК6, НРК7 для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю можуть вступати на другий (третій) рік навчання або на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою тільки зі скороченим строком навчання.