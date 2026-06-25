Інтерфакс-Україна
Події
13:01 25.06.2026

Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

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Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про виділення додаткового внеску до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі американської зброї для України.

"І сьогодні я з гордістю оголошую, що мій уряд вирішив додатково виділити 40 мільйонів євро на ініціативу PURL", – сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську в четвер.

Прем’єр наголосив, що Фінляндія вже також передала 33 пакети матеріальної допомоги Україні.

Теги: #urc_2026 #purl #фінляндія

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