Фінляндія виділить додаткові 40 млн євро на PURL – прем'єр

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про виділення додаткового внеску до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі американської зброї для України.

"І сьогодні я з гордістю оголошую, що мій уряд вирішив додатково виділити 40 мільйонів євро на ініціативу PURL", – сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську в четвер.

Прем’єр наголосив, що Фінляндія вже також передала 33 пакети матеріальної допомоги Україні.