Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Запоріжжі та на Сумщині, загинув помічник машиніста

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в четвер загинув помічник машиніста АТ "Укрзалізниця", повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією – машиніст встиг перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося", - написав він у Facebook в четвер.

За словами Перцовського, ворог продовжує прицільно бити по локомотивах Укрзалізниці – було завдано два удари по Запоріжжю та на Сумщині.

В УЗ додали, що деталі щодо трагедії уточнюються.

"Ми поруч із рідними і близькими, наша максимальна підтримка і допомога",- наголосив голова правління УЗ.