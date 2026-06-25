Прем'єр Албанії: Україна відбудовує мужність Європи. Європа повинна допомогти відбудувати майбутнє України

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав Європу допомогти відбудувати майбутнє України, яка має бути демократичною, європейською, та стійкою країною.

"Ми також вважаємо, що відновлення України та європейська інтеграція Західних Балкан взаємодоповнюють одне одного. Обидва процеси спрямовані на завершення формування Європи, зміцнення стійкості та зменшення стратегічної вразливості. Звичайно, відновлення – це не благодійність. Це стратегія. Справа не лише у відновленні того, що було зруйновано, – сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Рама наголосив, що справа у побудові демократичної, європейської, поміркованої та стійкої України, а також у тому, щоб показати, що вся Європа здатна це зробити.

Отже, на завершення мого короткого виступу, скажу: Україна відновлює мужність Європи. Європа повинна допомогти відбудувати майбутнє України", – заявив прем’єр.