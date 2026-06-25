Інтерфакс-Україна
Події
12:45 25.06.2026

Проїзд для школярів та курсантів на канікулах стане платним – КМДА

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Проїзд для школярів та курсантів на канікулах стане платним – КМДА

Проїзд для школярів Києва, а також курсантів вищих військових навчальних закладів столиці у громадському транспорті до 1 вересня стане платним, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у четвер.

Повідомляється також, що із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.

Повідомляється, що придбати пільговий проїзний можна у застосунку Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start); у терміналах самообслуговування; на сайті КП "ГІОЦ"; у застосунку EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних: 325 грн – безлімітний на місяць; 162,50 грн – безлімітний на другу половину місяця; 72,50 грн – 46 поїздок; 97,50 грн – 62 поїздки; 143,75 грн – 92 поїздки; 192,50 грн – 124 поїздки. Разові поїздки також можна придбати на учнівський квиток, однак знижка 75% на них не поширюється.

Теги: #канікули #школярі #проїзд

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