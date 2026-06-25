Інтерфакс-Україна
Події
12:44 25.06.2026

Генпрокурор: Викрито факти розкрадання 81 млн грн на будівництві укриттів для дітей та військових

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Генпрокурор: Викрито факти розкрадання 81 млн грн на будівництві укриттів для дітей та військових
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та облаштування укриттів закладів освіти та військових об’єктів на Дніпропетровщині, Чернігівщині, у Чернівецькій та Полтавській областях, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі і четвер генпрокурор зазначив, що під час війни укриття мають рятувати життя, натомість окремі посадовці та підприємці перетворили їх на спосіб незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів.

За словами Кравченка, лише в одному кримінальному провадженні викрито організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час будівництва укриттів для закладів освіти та військових об’єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині.

"Механізм був простим: тендери підлаштовували під підконтрольні компанії, постачали конструкції, що не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов’язкові процедури контролю", – зазначив генпрокурор.

Він зауважив, що схему викрили під час моніторингу державних закупівель. "Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування", – уточнив генпрокурор.

Як поінформував Кравченко, аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти, викрито у Чернівецькій та Полтавській областях.

"Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн", – уточнив він.

"Таким чином, лише за нещодавно викритими фактами загальна сума збитків сягає 81 млн грн. Це кошти, які мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення", – резюмував генпрокурор.

Теги: #укриття #розкрадання_коштів #генпрокурор

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