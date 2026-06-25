Інтерфакс-Україна
Події
12:32 25.06.2026

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів в Уфі (республіка Башкортостан) та нафтобази під Краснодаром на території РФ.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це 1 500 кілометрів від лінії фронту", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що далекобійні операції – це "послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах".

Служба безпеки України в повідомленні в телеграм-каналі повідомила, що воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ)".

За даними відомства, українські безпілотники завдали ударів по виробничих потужностях НПЗ "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу РФ.

"Після вибухів на цих об’єктах виникли пожежі. Наявні медіаматеріали підтверджують щонайменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти", – наголосили в СБУ.

Окрім того, згідно з повідомленням, в ніч на четвер безпілотники СБУ уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї РФ.

В СБУ уточнили, що це великий комплекс із прийому, зберігання та відвантаження дизельного пального і бензину, його резервуарний парк налічує 28 ємностей.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення економічного та військово-промислового потенціалу російської федерації. Сьогоднішні діпстрайки безпілотників СБУ вкотре продемонстрували, що у ворога немає безпечного тилу навіть за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною ", – резюмували в українській спецслужбі.

Теги: #нафтобаза #нпз_рф #ураження

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