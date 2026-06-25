Кошта: Відбудова України – це внесок у довготривалий мир у Європі

Європейський Союз – найбільший донор України, який надав понад 200 млрд євро з 2022 року і буде далі стояти на її боці та підтримувати її відбудову, підкреслив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого виступу на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську в четвер.

"Відбудова України – це значний внесок в довготривалий мир у Європі. Тому зараз ми закладаємо базис для того, щоб економіка України була сучасною, екологічною і сильною, щоб вона могла підсилити весь європейський континент", – підкреслив Кошта.

За його словами, "це означає гармонізацію економічних, правових і інституційних рамок з європейськими стандартами".

Окрім цього, президент Європейської ради додав, що відбудова також означає "створення якісних робочих місць, поновлення високоякісної освіти і забезпечення того, щоб вразливі групи: ветерани і ті, хто пережив травми, повністю були включені у життя суспільства".