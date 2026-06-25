Зеленський затвердив склад делегації для підписання гранту від ЄІБ, її головою стала Шкрум

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу уповноважено підписати Угоду про надання інвестиційного гранту між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в розмірі 25 млн євро на проєкт "Відновлення водопостачання і водовідведення України", делегацію для переговорів з банком очолить перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Це закріплено відповідним розпорядженням президента України Володимира Зеленського №72/2026-рп, що оприлюднено на сайті Офісу очільника держави у четвер.

Цим же документом затверджено склад делегації України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення цієї Угоди. Главою делегації президент призначив Шкрум.

Згідно з документом, членами делегації стали: директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ Ольга Бохонська, головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних фінансово-економічних договорів управління правової експертизи міжнародних договорів Мінюсту Ольга Брисковська, заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, директор департаменту міжнародних фінансових проектів Мінфіну Олена Михайлова, директор департаменту інвестполітики Міністерства розвитку громад та територій Олександр Петрощук, заступник директора департаменту – начальник відділу співпраці з ЄІБ департаменту міжнародних фінансових проектів Мінфіну Артем Ратієв, директор департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олена Рябцева, заступник начальника управління – начальник відділу правової експертизи міжнародних договорів Мінюсту Олена Селютіна.

Цим же документом президент затвердив Директиви делегації України для участі у переговорах з ЄІБ щодо укладення Угоди.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив залучення гранту в розмірі 25 млн євро від ЄІБ для реалізації проєкту "Відновлення водопостачання і водовідведення України". Відповідне розпорядження від 12 червня 2026 року №573-р оприлюднено на урядовому порталі.

"Визнати за доцільне залучення гранту від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту "Відновлення водопостачання і водовідведення України" у розмірі 25 млн євро", – повідомили тоді в уряді.

Кошти використовуються для відбудови зруйнованих очисних споруд, модернізації насосних станцій, ремонту магістральних водогонів та придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств.