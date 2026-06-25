Федоров: Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG від Чехії

Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG за підтримки уряду Чехії та чеських громадян через фонд Dárek pro Putina, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО", – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Федоров зазначив, що на літках ALTO NG відпрацьовуватимуть базове й поглиблене пілотування, навігацію, процедури зльоту та заходу на посадку за стандартами НАТО.

Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п’ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п’ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

Міністр подякував Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду та громадянам Чехії за допомогу в підготовці нового покоління захисників неба.