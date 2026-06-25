Після війни в Україні все буде відбудовано – Туск

Польща, Україна, Європа і цілий світ є солідарними в прагненні відбудови України після війни, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, відкриваючи Конференцію з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

"Коли ми говоримо, що відбудуємо зруйновані міста України після війни, ми говоримо це, тому що після війни все буде відроджено… Адже Україна, і це справедливо, хоче бути частиною об’єднаної Європи", – підкреслив Туск у своєму виступі.

При цьому, за його словами, відбудова означає не тільки поновлення інфраструктури, шкіл та електростанцій, але і відродження, яке відбудовується в людях по всій Європі.

"Показово, що конференція проходить в моєму рідному місті, Гданську, і в цьому є великий символічний сенс. Адже Гданськ майже повністю був зруйнований під час Другої світової війни, але зараз ми побачимо, що значить чудо відбудови, яке тут відбулося", – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Він впевнений, що так само буде в Україні, та "наш план відбудувати Україну – це не міраж".