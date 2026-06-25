Інтерфакс-Україна
Події
11:28 25.06.2026

ДБР: викрито офіцерку в/ч на закупівлі генераторів для армії з переплатою на 18 млн грн

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру старшій лейтенантці однієї з військових частин на Львівщині, яка відповідала за організацію та проведення закупівель, повідомляє ДБР.

В повідомленні на сайті відомства в четвер зазначається, що наприкінці 2022 року військова частина закуповувала бензинові та дизельні генератори для забезпечення своїх потреб.

"Посадовиця не провела належного аналізу ринку та не перевірила актуальні цінові пропозиції постачальників. У результаті було укладено низку договорів на закупівлю генераторів за цінами, що суттєво перевищували ринкові", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, після поставки обладнання кошти постачальникам перерахували в повному обсязі.

Проведені експертизи, як уточнюють в ДБР, встановили, що через порушення вимог законодавства у сфері закупівель та неналежне виконання службових обов’язків державі завдано збитків на понад 18,6 млн грн.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до проведення закупівель.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #вч #дбр

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