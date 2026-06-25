СБУ затримала громадянина РФ, який коригував ворожі удари по Запоріжжю
Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного коригувальника російських обстрілів по Запорізькій області – громадянина РФ з прифронтового селища регіону, який наводив повітряні атаки окупантів по обласному центру та прилеглих районах.
В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що чоловік потрапив до уваги окупантів, коли публікував проросійські коментарі у соціальних мережах.
"За завданням ворожих спецслужб фігурант почав регулярно обходити місцевість за 20 км від лінії боєзіткнення, щоб виявити розташування Сил оборони, по яких ворог готував удари дронами-камікадзе та керованими авіабомбами", – йдеться в повідомленні.
За інформацією СБУ, пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Запорізькому напрямку.
Також, як уточнюється в повідомленні, він мав виявити пункти базування української ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру.
Співробітники СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок.
Після проведення заходів з убезпечення локацій Сил оборони агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку біля військового об’єкта.
Під час обшуку в оселі затриманого вилучено засоби зв’язку, за допомогою яких він контактував з російським спецслужбістом.
Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою.
Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.