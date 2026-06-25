Інтерфакс-Україна
Події
10:46 25.06.2026

СБУ затримала громадянина РФ, який коригував ворожі удари по Запоріжжю

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СБУ затримала громадянина РФ, який коригував ворожі удари по Запоріжжю

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного коригувальника російських обстрілів по Запорізькій області – громадянина РФ з прифронтового селища регіону, який наводив повітряні атаки окупантів по обласному центру та прилеглих районах.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що чоловік потрапив до уваги окупантів, коли публікував проросійські коментарі у соціальних мережах.

"За завданням ворожих спецслужб фігурант почав регулярно обходити місцевість за 20 км від лінії боєзіткнення, щоб виявити розташування Сил оборони, по яких ворог готував удари дронами-камікадзе та керованими авіабомбами", – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Запорізькому напрямку.

Також, як уточнюється в повідомленні, він мав виявити пункти базування української ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на етапі його розвідвилазок.

Після проведення заходів з убезпечення локацій Сил оборони агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку біля військового об’єкта.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучено засоби зв’язку, за допомогою яких він контактував з російським спецслужбістом.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #коригувальник_вогню #сбу

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