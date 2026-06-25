10:16 25.06.2026
Ворог атакував лікарню у Херсоні, постраждало п'ятеро працівників – ОВА
П’ятеро співробітників лікарні у Херсоні постраждали через атаку російського безпілотника, повідомили у обласній військовій адміністрації.
"Орієнтовно о 08:00 російські військові атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Через ворожий удар постраждали п’ятеро співробітників медичного закладу. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.
Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.